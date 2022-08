Tšehhist alguse saavas Oderis on sel nädalal märgatud rohkearvuliselt surnud kalu, keda vabatahtlikud on asunud koristama nii Saksamaal kui ka Poolas.

Maailma Looduse Fondi (WWF) Poola haru keskkonnakaitse poliitika direktori Piotr Nieznański sõnul näib, et vette on jõudnud tööstusest mürgine kemikaal ning Euroopat räsiva põua tõttu madal vesi on muutnud selle kaladele veelgi ohtlikumaks kui tavaoludes.