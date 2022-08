Saksamaa keerab ähvardava gaasipuuduse tõttu kütet vähemaks

Lõpetatakse ka avalike hoonete ja monumentide öine valgustamine, millega on mõnel liidumaal juba algust tehtud.

Venemaa gaasitarnete vähenemine Ukraina sõjast tingitud pingete tõttu on panus Saksa valitsuse lahendusi otsima.

Valitsus on andnud käsu gaasihoidlad detsembriks täis panna ja taastada söeelektrijaamade töö.

Käivitatud on ka avalikkuse teavitamise kampaania, mille ühe osana toetab valitsus suve jooksul odavat ühistranspordi kasutamist.

Habeck ütles, et tema ise on hakanud vähem aega duši all veetma, aga üldiseks energia säästmiseks peab pingutama kogu maailm.