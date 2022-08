TAUST ⟩ Kuidas lootusetult haiged Ukrainas elus püsivad

Elu ei olnud ka enne sõda kerge, kuid nüüd on iga uus päev neile otsekui ellujäämise eksam. Nüüd paluvad abi Ukraina okupeeritud aladele jäänud inimesed, kellel on kaasasündinud või elu jooksul saadud rasked haigused. Ukrainlased, kellel õnnestus okupatsioonist välja murda, meenutavad seda õudusega. Seal pole praegu tervelgi inimesel lihtne ellu jääda, haiged on aga lihtsalt surema jäetud. Ravimid ja toit hakkavad lõppema. Abi vajavad nii täiskasvanud kui ka lapsed.