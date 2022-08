Montenegro massitulistamises sai surma vähemalt 11 inimest

«Üksteist inimest sai surma täna Cetinjes,» ütles prokurör Andrijana Nastić ajakirjanikele, lisades, et hukkunute seas on ka ründaja.

Nastić ütles, et arvatavasti lasi üks kohalik elanik ründaja maha. Varem teatas meedia, et ründaja hukkus tulevahetuses politseiga.

Podgorica keskhaigla direktor Ljiljana Radulović ütles ajakirjanikele, et rünnakus sai haavata kuus inimest, neist kolm on kriitilises seisundis.

Peaminister Dritan Abazović kutsus kõiki inimesi pakkuma rünnaku ohvrite lähedastele igakülgset abi, öeldes, et see vahejuhtum on Montenegro lähiajaloos enneolematu.