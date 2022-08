Zelenskõi: viisapiirangud Venemaa kodanikele Euroopas on õiglased

«Me kõik saame aru: on inimesi, kes tõepoolest vajavad kaitset, keda kiusatakse Venemaal taga, võidakse isegi tappa, see tähendab, nemad peavad saama tsiviliseeritud maailma abi,» ütles ta eile õhtul traditsioonilises videopöördumises.

Zelenskõi sõnul on need teada õiguslikud mehhanismid - läbi paguluse, läbi varjupaigataotluse, läbi muude abi- ja toetamisvõimaluste.

«Kuid see on neile, kes võitlevad, neile, keda kiusatakse taga. Ja see ei tohi kehtida Venemaa kodanike puhkamisele Euroopas, turismile, meelelahutusele, ärireisidele. Terroririigi heaks ei tohi töötada...,» ütles Ukraina president.