On mitu põhjust, miks Bahmutis ei kordu Sjeverodonetski-Lõssõtšanski stsenaarium. Väike intriig on veel Izjumi Kandis - kui lähedale on jõudnud Ukraina väed. Ja mis on need põhjused, et olen viimastel päevadel kirjutanud strateegilisest murrangust Venemaa sõjas Ukraina vastu.