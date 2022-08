Itaalia Garda järve veetase on põua tõttu pea kõigi aegade madalaim

Päevavalgele on tulnud seni vee alla jäänud rannakaljud ja vesi on soe nagu Kariibi meres.

Itaalia populaarse pika suvenädalavahetuse eel järve äärde suvitama saabunud puhkajaid tervitas senitundmatu maastik. Järve lõunaosas Sirmione poolsaarel on tavapärane rannajoon taandunud kaugele sisemaale ja välja on tulnud pleekinud kaljud.

«Me käisime siin eelmisel aastal, meile meeldis ja me tulime sel aastal tagasi,» rääkis turist Beatrice Masi. «Selgub, et maastik on kõvasti muutunud. Olime saabudes pisut ehmunud, sest läksime harilikule jalutuskäigule järve äärde, aga vett seal ei olnud.»