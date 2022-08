Letta: Itaalia parempoolsed on oht Euroopa demokraatiale

Meloni, kelle partei kasutab uusfašistidelt laenatud sümboolikat, ütles 10. augustil avaldatud videos, et Itaalia parempoolsed on fašismi ajalukku jätnud.

Vasaktsentristlik Demokraatlik Partei ja Itaalia Vennaskond on 25. septembril peetavate valimiste eel arvamusküsitlustes tasavägised, kuid kummalgi ei ole piisavat toetust, et võidu korral üksi võimule pääseda.

Kui parempoolsed on moodustanud valimiste eel koalitsiooni, kuhu kuuluvad Itaalia Vennaskond, Matteo Salvini Liiga ja Silvio Berlusconi Forza Italia, siis vasakpoolsetel on jõudude koondamisega raskusi.

«Jätkame võitlust, et veenda itaallasi valima meie poolt ja mitte andma häält neile; valima Itaalia poolt, mis on Euroopa südames,» ütles Letta videopöördumises.

«Meil on vaja tugevat Euroopat, tervet Euroopat, solidaarset Euroopat. Ja me saame selle ainult siis, kui Euroopa riikides ei ole rahvuslust,» lausus ta.

«Euroopa on alati olnud meie DNAs, sest usume, et koostöö riikide vahel ja ühiste lahenduste leidmine on paremad, kui lahendused, mis on pelgalt riiklikud või rahvuslikud,» ütles Letta.