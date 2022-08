Zelenskõi: Venemaa šantaaž tuumajaamaga mobiliseerib maailma terroriga võitlema

«Nad sisuliselt varjavad end jaamaga, et tulistada Nikopolit ja Marganetsi. Nad korraldavad pidevaid provokatsioone tuumajaama territooriumi tulistamisega ja püüavad tuua piirkonda lisajõude, et meie riiki ja kogu vaba maailma veel enam šantažeerida,» rõhutas Zelenskõi.

Ta lisas, et kui keegi Venemaal arvab, et see neile midagi annab, siis nad eksivad.