Budapest: Venemaa alustas täiendavaid gaasitarneid Ungarile

Esimeses etapis tähendab see kuni augusti lõpuni 2,6 miljonit täiendavat kuupmeetrit päevas mööda TurkStreami torujuhet.

«Ungari valitsuse kohus on tagada riigile turvaline maagaasivaru ning me tegutseme vastavalt sellele,» kirjutas ministeeriumi esindaja Tamas Menczer oma Facebooki kontol.

Ta lisas, et septembrikuiste tarnete osas läbirääkimised käivad.

«Praeguste Euroopa turutingimuste valguses on selge, et nii suure koguse omandamine on ilma Venemaa allikateta võimatu,» märkis Menczer.