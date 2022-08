EL: 2022 on Euroopas metsatulekahjude rekordaasta

Ja kui harilikult on põlenguid rohkesti eeskätt kuivades ja palavates Vahemere maades, siis tänavu on metsad tõsiselt põlenud ka teistes Euroopa riikides.

Tulekahjud on sundinud inimesi kodudest põgenema, hävitanud hooneid ja põletanud maha metsi riikides nagu Austria, Horvaatia, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Portugal ja Hispaania.

Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi (EFFIS) andmetel on tänavu tules hävinud juba 659 541 hektarit metsa. See on suurim ala 2006. aastast saati, mil vaatlustega alustati.