24-aastane Hadi Matar toodi New Yorgi osariigi kohtusse ettekavatsetud kallaletungis süüdistatuna ning prokurörid kirjeldasid, kuidas ta andis Rushdiele 12 noahoopi.

75-aastast Rushdiet ja teda usutlenud Ralph Henry Reese'i rünnati sel nädalal New Yorgi osariigis Chautauqua Institutioni kirjandusüritusel. Reese pääses kerge vigastusega. Rushdie oli instituudis kõnelemas Ameerika Ühendriikide rollist paguluses viibivatele kirjanikele ja hiljutises usutluses selgitas, et tema elu on «taas väga normaalne».