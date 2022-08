Kirikuametnikud: Kairo kopti kiriku põlengus hukkus 41 inimest

President Abdel Fattah al-Sisi teatas Facebookis, et on «mobiliseerinud kõik riigiteenistused tagamaks kõigi meetmete rakendamine».

Tuletõrje teatas hiljem, et tuli saadi kontrolli alla.

Koptid on Lähis-Ida suurim kristlaste kogukond, Egiptuse 103 miljonist elanikust on neid umbes 10 miljonit.

Koptid on kannatanud islamistide tagakiusamise all sestpeale, kui Sisi kukutas 2013. aastal toonase islamistist presidendi Mohamed Morsi. Maha on põletatud nende koole, kirikuid ja kodusid.