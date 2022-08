Täna aasta tagasi Afganistani pealinnas Kabulis võimu haaranud islamiliikumine Taliban väitis toona, et kavatseb järgida inimõigusi, moodustab eri huvigruppe kaasava valitsuse ja tagab, et riigist ei saa enam iialgi terrorismi pesa, kuid praeguseks on kõik need lubadused murtud.