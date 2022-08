ÜLEVAADE ⟩ Rushdie pussitaja end süüdi ei tunnistanud

Rushdie seisund oli nädalavahetusel jätkuvalt tõsine, kuid päev pärast rünnakut pääses kirjanik hingamisaparaadi alt. Tema kolleeg, kirjanik Aatish Taseer teatas üleeile õhtul, et Rushdie juba vestleb ja viskab nalja, kuid kustutas hiljem Twitterisse tehtud postituse, põhjendades seda asjaoluga, et ta pole õige inimene avaldama teavet Rushdie tervise kohta. «Lihtsalt tundus suurepärane lõpuks häid uudiseid saada,» lisas Taseer.

Indias sündinud Briti ja USA kodakondsusega Rushdie esindaja Andrew Wylie kinnitas eile samuti, et 75-aastane autor on alustanud pikka teed taastumise suunas.

Vahetult pärast rünnakut oli Wylie öelnud, et kirjanik võib kaotada pussitamise tõttu ühe silma ning tal on kahjustada saanud maks ja ühel käsivarrel on närvid läbi lõigatud, vahendas BBC. Rünnakupaigast helikopteriga haiglasse toimetatud Rushdiet opereeriti mitu tundi ning ta vajas tuge hingamisel.