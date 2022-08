Oligarhide sõda: Deripaska nõuab Tinkovilt kohtu kaudu valuraha

«Minu jaoks on Deripaska omamoodi kujundlik Deripaska. Nad kõik on vargad. Sest kõik erastasid tasuta selle, mida teie, minu ja nende vanaisad ehitasid,» ütles Tinkov usutluses ajakirjanik Juri Dudile.

Tinkov viibib Šveitsis, kus taastub järjekordsest keemiaravikuurist. Ta on võidelnud kaks ja pool aastat verevähiga. Miljardäri raviti maailma parimates kliinikutes ja see on vilja kandnud, kuid täielikust paranemisest on asi veel kaugel.