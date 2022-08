ÜLEVAADE ⟩ Zaporižžja tuumaelektrijaam muutub aina ohtlikumaks lahingutandriks

Kuna sõjategevus on pöördunud lõunasse ning käivad spekulatsioonid Ukraina vasturünnakust Hersoni linna vabastamiseks, on Vene väed kohalike ametnike sõnul asunud kasutama ära Zaporižžja tuumaelektrijaama ümbritsevat ala, et anda suurtükituld teisel pool Dnepri jõge asuvate Ukraina vägede pihta Nikopoli linnas.