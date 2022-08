Poola valitsus on Oderi jõe keskkonnakatastroofi tõttu sise- ja välispoliitilise tule all

Pikaajalised tagajärjed Oderi jõe ja potentsiaalselt ka Läänemere ökosüsteemile on tohutud ning arvatakse, et jõe taastumine võib võtta aastakümneid.

Sakslased on Poola kolleegide peale pahased, sest neid ei teavitatud kalade suremisest ning nad said sellest teada alles siis, kui meedia sellest kirjutas ja reostus oli juba nendeni jõudnud. Saksamaa Brandenburgi liidumaa keskkonnaministeerium süüdistas 11. augustil Poolat probleemi varjamises. «Saksa-Poola koostöö sel ajal ilmselgelt ei toiminud nii, nagu oleks pidanud,» ütles Saksamaa keskkonnaminister Steffi Lemke Die Zeitile. Kuna info jõudis Poolast Saksamaale väga hilja, teeb see kalade surma põhjuse kindlakstegemise keerulisemaks, lisas Lemke.