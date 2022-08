Aleksei Navalnõi teatas üksikvangistusse saatmisest

Navalnõi kannab üheksa aasta pikkust vanglakaristust Vladimiri linna lähistel asuvas koloonias pettusesüüdistuste alusel, mis tema enda ja ta liitlaste sõnul on poliitiliselt motiveeritud.

Navalnõi sõnul saadeti ta üksikvangistusse kolmeks päevaks, kuid vanglaametnikud olevat hoiatanud, et see võib jääda alaliseks karistuseks, kui Navalnõi oma suhtumist ei muuda.

Navalnõi sõnul on tegemist pisikese betoonkuudiga, kus on väga palav ja umbne. Samuti on üksikvangistuses keelatud külaskäigud, kirjad ja muud saadetised.