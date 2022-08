Vene vägede põhipingutused käisid Donbassis Donetski ja Bahmuti piirkonnas, kus nad edenesid aga minimaalselt. Mujal lõppesid okupantide pealetungikatsed tagasilöömisega. Ukraina vägi on suutnud taas anda Vene kallaletungijatele valusaid lööke ja osade eelmiste löökide kohta on ka täpsustavat infot, kirjutab Igor Taro eilse sõjapäeva kokkuvõttes .

Harkivi suunal möönab Ukraina peastaap, et seekord on Vene okupandid tõesti rünnanud Udõ küla piiriäärase okupeeritud ala lääneserval, kuid mingist edust pole seal juttu. Nii nagu need ründajad tulid, läksid nad ka tuleku suunas tagasi. Mitte küll vabatahtlikult ega hea tahte märgina, aga pärast korralikku laksu.