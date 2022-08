Putin süüdistas USAd püüdes Ukraina konflikti pikendada

«Olukord Ukrainas näitab, et USA püüab pikendada seda konflikti. Ja nad tegutsevad täpselt samal viisil, õhutades konfliktipotentsiaali Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas,» ütles Putin televisioonis edastatud kommentaaris, osaledes videosilla vahendusel Moskva julgeolekukonverentsi avatseremoonial.

Putin ütles, et Pelosi visiit oli «jultunud demonstratsioon lugupidamatusest teiste riikide suveräänsuse ja tema (Washingtoni) rahvusvaheliste kohustuste vastu».

Moskva ja Washingtoni suhted on madalseisus alates sellest, kui Putin andis 24. veebruaril Vene vägedele korralduse Ukrainasse tungida.

Pärast seda, kui lääneriigid kehtestasid verist sõda pidavale Venemaale enneolematud sanktsioonid, on Putin püüdnud tugevdada suhteid Aafrika ja Aasia riikide, eriti Hiinaga.

Moskva väljendas täielikku solidaarsust oma võtmeliitlase Pekingiga Pelosi augustikuise visiidi ajal Taiwani, mida Hiina peab oma lahutamatuks osaks ja on lubanud tagasi võtta kasvõi jõudu kasutades.

Pea kuus kuud kestnud Moskva sõjaline kallaletung Ukrainale on nõudnud tuhandeid elusid ja sundinud miljoneid inimesi oma kodudest põgenema. Samuti on see kaasa toonud toidunappuse üle kogu maailma.