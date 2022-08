VERI VÄLJAS ⟩ Jaapanis hammustab suplejaid vägivaldne delfiin

Laiksilm-delfiin ehk afaliin Austraalia rannikul. Arvatavasti on sama liiki veeloom ka Jaapani rünnakute taga.

Jaapani rannalisi on hoiatatud delfiinidele lähenemise eest pärast seda, kui vähemalt kuus inimest on saanud mereimetaja rünnakute tõttu vigastada – teadaolevalt on kõigi rünnakute taga üks ja sama loom.