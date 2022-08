Leedu seimi esinaine: turistiviisakeeld on kohane vastus Ukraina sõjale

«Leedu on oma otsused juba teinud ja tegi need üsna varakult, märtsis. Erakorralise seisukorra väljakuulutamisel piirasime Venemaa ja Valgevene kodanikele viisade väljastamist, neid väljastatakse vaid humanitaarkaalutlustel,» ütles parlamendijuht teisipäeval seimis ajakirjanikele.

«Ja kui lähtuda Venemaa hiljutisest väga ägedast reaktsioonist seoses Eesti selliste otsustega, siis on selge, et see on Venemaa jaoks valus punkt ja ilmselt võib see olla EL-i tasemel kohane reaktsioon käimasolevale jõhkrale sõjale Ukrainas,» ütles ta.