Saksamaa ELi-ülest viisakeeldu Vene turistidele ei toeta

Pärast kohtumist põhjamaade juhtidega toonitas Scholz pressikonverentsil, et on erinevus Vene rahva ning Putini režiimi vahel. «Meie jaoks on oluline mõista, et Venemaalt on praegu palju inimesi põgenemas, kuna nad ei nõustu [Putini] režiimiga,» sõnas Saksa kantsler.