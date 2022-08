Kongressikoha kaotanud Liz Cheney lubas teha kõik takistamaks Trumpi naasmist võimule

Samas on juba jõutud spekuleerida, et 56-aastane Cheney võib esitada Trumpile väljakutse vabariiklaste nominatsiooni saamiseks 2024. aastal või kandideerida presidendiks sõltumatuna.

Cheney ütles enne valimistulemuste selgumist telekanalile CBS, et «käes on hetk, kus meie demokraatia on tõesti rünnaku all ja ohus».