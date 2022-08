Meedia: Trumpi-kriitik Liz Cheney kaotas oma koha kongressis

Vabariiklaste nominatsiooni novembri vahevalimistel saab Wyomingi osariigis 59-aastane advokaat Harriet Hageman, ekspresident Donald Trumpi valitud kandidaat, kes on võimendanud tema väiteid valimispettusest 2020. aasta presidendivalimistel.

Cheney kritiseeris karmisõnaliselt Trumpi tegevust 2021. aasta 6. jaanuaril, kui tema poolehoidjad tungisid USA Kapitooliumi Washingtonis, et takistada kongressil kinnitamast demokraat Joe Bideni valimisvõitu. Ta kuulus ka neid sündmusi uurivasse komisjoni.

Samas on juba jõutud spekuleerida, et 56-aastane Cheney võib esitada Trumpile väljakutse vabariiklaste nominatsiooni saamiseks 2024. aastal või kandideerida isegi sõltumatuna.

Cheney ütles enne valimistulemuste selgumist telekanalile CBS, et «me oleme silmitsi hetkega, kui meie demokraatia on tõesti rünnaku all ja ohus».