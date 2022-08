Selline möll keset suve on ennekuulmatu – kõik tahavad sütt, ütles Berliinis kuumaks kaubaks muutnud söebriketi tarnija Frithjof Engelke.

Saksamaad ähvardab Ukraina sõja tõttu Vene gaasi nappus ja ettenägelikumad sakslased on hakanud varuma eramajade kütmiseks sütt, ehkki see määrib ning tekitab tahma ja nõge, ja lisaks on söel suur süsinikujalajälg.