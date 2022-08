Ukraina separatistid otsivad Põhja-Korea sõprust ja soovivad korealasi Donbassi taastama

Separatistliku Donetski välisministeerium teatas, et nende suursaadik Venemaal Olga Makejeva kohtus 29. juulil Moskvas Põhja-Korea suursaadiku Sin Hong Choliga, et arutada riikidevahelist majanduskoostööd. Ministeeriumi teatel ütles Sin, et pärast Põhja-Korea pandeemiast tingitud piirikontrollide leevendamist on koostööl kaubanduses ja tööjõu rände valdkonnas suur potentsiaal.