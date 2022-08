Hispaania linnad võitlevad nuhtluseks muutunud metsseakarjadega

Grupp metssigu ja mees koeraga mööduvad üksteisest Barcelonas – nii tavaliseks on muutunud metssead linnapildis.

Suurtest metssigade karjadest on mõnedes Hispaania linnades saanud tavaline vaatepilt. Ametiasutused ütlevad, et neil ei ole muud võimalust kui neid kinni püüda ja magama panna, kuna nad kujutavad endast ohtu inimestele. Loodusesse tagasi laskmiseks on sead aga liiga harjunud eluga linnas ning toidu leidmisega tänavatelt ning ei saaks selle tõttu ise toidu otsimisega hakkama.