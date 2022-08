Ukraina korraldas tuumaõppuse, et olla valmis kõigiks stsenaariumiteks

Moskva ja Kiiev on süüdistanud teineteist mürsurünnakutes Euroopa suurimale tuumajaamale, mis on olnud Venemaa kontrolli all alates märtsist.

Pinged tuumajaama ümber on suurendanud kartusi veel ühe tuumakatastroofi võimalikkusest Euroopas nagu see, mis juhtus Tšornobõlis 1986. aastal.

«Keegi poleks osanud ennustada, et Vene väed tulistavad tankidega tuumareaktorite suunas, see on uskumatu,» ütles siseminister Denõss Monastõrski Ukraina kontrolli all olevas Zaporižžja linnas, mis asub tuumajaamast 30 kilomeetri kaugusel.

Pärast õppuse jälgimist kolmapäeval ütles Monastõrski, et Ukraina peab valmis olema, kuna: «nii kaua kuni Zaporižžja tuumajaam on Venemaa kontrolli all, on seal suur oht».

Kümned Ukraina eriolukorra ministeeriumi töötajad harjutasid õppusel inimeste, seal hulgas kannatanute evakueerimist ning saastunud sõidukite desinfitseerimist.

Ukraina riikliku tuumaagentuuri Enerhoatom juht Petro Kotin ütles, et tuumajaamas on umbes 500 Vene sõjaväelast ja 50 soomusmasinat.