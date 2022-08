Portugali suur metsapõleng on saadud kontrolli alla

Tsiviilkaitseülem Miguel Oliveira ütles kolmapäeva õhtul raadiojaamale TSF, et põleng on kontrolli all, kuid hoiatas samas, et olukord võib muutuda.

«Tulekahju on kontrolli all, kuid mitte kustutatud,» rõhutas ta.

«Alati on võimalik, ja väga tõenäoline, et on uut aktiveerumist, kuid me loodame, et need ei võta murettekitavaid mõõtmeid,» lisas Oliveira.