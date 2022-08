Zelenskõi võõrustab Lvivis ÜRO peasekretäri ja Türgi presidenti

ÜRO peasekretäri kõneisiku asetäitja Farhan Haq ütles, et paljude teemade seas arutab Guterres oma jõupingutusi «temperatuuri alandamiseks».

ÜRO kõneisik Stéphane Dujarric ütles sel nädalal ajakirjanikele, et Guterrese visiit Ukrainasse võimaldab tal kohapeal näha selle algatuse tulemusi, mis on nii eluliselt tähtis sadadele miljonitele inimestele.

Ta lisas, et kolm liidrit arutavad ka olukorda Vene vägede kontrolli all olevas Ukraina Zaporižžja tuumajaamas. Moskva ja Kiiev on süüdistanud teineteist selle ründamises.