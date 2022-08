Soome Schengeni viisa saamise tähtaeg pikeneb venelastele 4-5 kuuni

Kui praegu võetakse ATOR-i andmetel vastu keskmiselt umbes 1000 avaldust päevas, siis septembri algusest enam kui 500. Lisaks jääb 80 protsenti dokumentide esitamise aegadest ainult turismiga mitteseotud põhjustel Soome reisijatele. Need on peresidemed, töö ja õppimine. Turistidele jääb vaid 20 protsenti.

«Seega avatakse septembri algusest turismiviisa taotlejatele keskmiselt 100 teenindusaega päevas, mis on 10 protsenti praegusest. Ja seda kogu Venemaa peale. Praegu tegutsevad Soome viisakeskused enam kui 20 Venemaa linnas. Sellest tulenevalt on neil, kes taotlevad viisat muudel põhjustel (töö, õppimine, humanitaarabi jne), lisaks 400 teenindusaega,» teatas ühendus.

Varem on osa Soome seadusandjaid nõudnud, et venelastele lõpetataks Ukrainas käiva sõjalise erioperatsiooni tõttu viisade väljastamise, nagu tegid Balti riigid. Euroopa asjade ja rahandusminister Tytti Tuppurainen ütles aga, et riik ei kavatse selliseid meetmeid rakendada, sest küsimus tuleb kokku leppida Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Komisjon omakorda kinnitas, et EL-i reeglid ei luba venelastele viisade andmist täielikult keelata.