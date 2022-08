Türgi: esimese isiku väljaandmine Rootsist on ebapiisav

NATO-sse kuuluv Türgi on ähvardanud külmutada Rootsi püüdlused alliansiga ühineda, kui ta ei anna välja kümneid isikuid, keda Ankara süüdistab «terrorismis».

Rootsi valitsus ütles varem sel kuul, et annab välja Ökan Kale, krediitkaardipettuses süüdi mõistetud mehe, kes on Ankara esitatud nimekirjas.

Justiitsminister Bekir Bozdağ ütles konservatiivsele uudisteportaalile Milliyet, et Rootsi peab tegema palju enamat Türgi usalduse võitmiseks.

«Kui nad arvavad, et tavaliste kurjategijate väljaandmisega Türgile panevad nad meid uskuma, et nad on täitnud oma lubadused, siis nad eksivad,» ütles Bozdağ Türgi valitsuse esimeses reageeringus Stockholmi väljaandmisotsusele.