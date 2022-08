Soome kahtlustab Vene hävitajaid õhuruumi rikkumises

Soome, kel on Venemaaga 1300 kilomeetrit ühist piiri, esitas mais koos Rootsiga taotluse saada NATO liikmeks.

Soome julgeoleku- ja luureteenistus (SUPO) hoiatas siis, et Venemaal on tahe mõjutada Soome NATO-ga liitumise protsessi ja on oodata mitmesuguseid katseid.