Ateena põgenikelaagri evakueerimisel puhkesid kokkupõrked

Paljud elanikud ei taha lahkuda Ateena kesklinna lähedal asuvast Elenoase laagrist, sest seal on suhteliselt head elutingimused ning inimesed said vabalt minna ja tulla, mida igas laagris ei lubata.

Ametivõimud ütlesid nelapäeval, et neil on õnnestunud ümber kolida vaid mõnikümmend inimest, enamiku neist Ateena viimasesse põgenikelaagrisse, mis asub linna servas. Rändeministeeriumist öeldi AFP-le, et kõik ära toimetatud migrandid olid üleviimisega nõus ja et Eleonase evakuatsiooniprotsess jõuab lõpule aasta lõpuks.