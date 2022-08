Indoneesia president: Putin ja Xi osalevad G20 tippkohtumisel

«Xi Jinping tuleb. President Putin on samuti mulle öelnud, et ta tuleb,» ütles Joko Widodo intervjuus Bloombergile. Kremli ametnikud kinnitasid juunis, et Putin võttis vastu Widodo kutse osaleda novembris Bali saarel korraldataval tippkohtumisel ning osaleb, kui koroonapandeemia olukord seda võimaldab.

Jakarta on olnud lääneriikide surve all jätta Putin seoses Ukraina sõjaga G20 liidrite kohtumiselt kõrvale. Indoneesia on rõhutanud oma neutraalset positsiooni ning on kutsunud leidma pea pool aastat kestnud sõjale rahumeelne lahendus. Widodo külastas varem sel aastal nii Kiievit kui ka Moskvat.

Indoneesia välisministeeriumi kõneisik Teuku Faizasyah ütles vastuseks AFP küsimusele Widodo kommentaari kohta, et Venemaa ja Hiina on saanud kutse ning on lubanud osaleda.

Widodo kantseleiülem keeldus kommentaarist ja riigisekretär ei reageerinud kommenteerimispalvele.

Indoneesia on kutsunud tippkohtumisele ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi. Ukraina liider ütles, et osaleb vähemalt virtuaalselt.