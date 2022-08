Siseminister: valmistume rahutuste ärahoidmiseks Riia Võidu pargis

Minister märkis, et Eestis Narvas lammutati just nõukogude mälestussambaid ja suuri proteste polnud, kuid Riia monumendil oli keerulisem ajalugu.

«Just selleks valmistuvad kõik julgeolekuasutused ja Riia omavalitsus. Töötame tihedas koostöös välja kõikvõimalikud stsenaariumid ning oleme kindlasti valmis tegutsema ja otsuseid langetama, et vältida olukorda, kus võimalikud rahutused võivad tekitada veelgi rohkem kära, » ütles Eklons.

Teadupoolest lammutatakse Riias enne sügist Võidu pargi nõukogudeaegne mälestusmärk ning kardetakse, et see võib kutsuda esile proteste.

Ühest protestist on Läti Vene Liit juba teatanud. See on kavas esmaspäeval, 22. augustil monumendi lähedal.