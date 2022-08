Shanghai kohus mõistis Hiina-Kanada magnaadi 13 aastaks vangi

Kanada kodanik Xiao kadus oma luksusnumbritoast Hongkongi Four Seasons keti hotellist 2017. aasta jaanuaris, meedia andmetel võtsid ta ilmselt kinni Mandri-Hiina agendid.

Hongkongi politsei ütles toona, et Xiao läks üle piiri Mandri-Hiinasse. Tema ettevõte Tomorrow Group lisas hiljem, et mees asub tõepoolest Mandri-Hiinas.

Hiina võimudelt ei olnud sestpeale Xiaost midagi kuulda, kuni Kanada juulis kinnitas, et ta anti kohtu alla ning et diplomaate tema kohtumenetlusele ligi ei lasta.

Hongkongi meedia teatas Xiao väidetava röövimise ajal, et selle viisid läbi Hiina agendid, kel ei olnud tollal luba Hongkongis tegutseda. See tekitas kartuse, et samal moel võivad hakata tahtevastaselt kaduma ka autonoomse linna elanikud.