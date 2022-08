Valencia piirkonnas on tules söestunud 19 000 hektari suurune ala

Tegemist on ühe suuremaga Hispaania tänavusuvistest metsapõlengutest, see võtab enda alla 120 kilomeetrise ümbermõõduga ala.

Tuld kustutab 35 lennukit ja helikopterit. Loodeti, et neljapäeval sadanud vihm aitab põlengut kontrolli alla saada, aga tugev tuul on muutnud selle «väga agressiivseks», ütles Valencia justiitsminister.

Kolmapäeval piirasid leegid sisse rongi, mis peatus ja püüdis tagasi sõita. Mõned reisijad hüppasid maha ja said kannatada. Viis inimest on tõsiste põletushaavadega haiglas.

Hispaanias on sel aastal metsatulekahjud laastanud neli korda suurema ala kui viimase kümne aasta jooksul.

Hispaanias on sel aastal augusti aluseks registreeritud 43 suurt põlengut pindalaga vähemalt 500 hektarit, eelmiste aastate keskmine on olnud 11.

Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi andmetel on tänavu Hispaanias põlenud ala suurus 284 764 hektarit. See on neli korda rohkem kui keskmiselt alates 2006. aastast, mil registreerimist alustati.