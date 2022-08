Vitali Kimi armastab musta huumorit. Ehk on see hädatarvilik, kui olla kuberner Lõuna-Ukrainas asuvas Mõkolajivi oblastis, mis kuulujuttude kohaselt on Vene sissetungivägede järgmine sihtmärk.

Igal ööl langevad Vene vägede raketid oblasti keskusesse. Veevarustus on linnas katkenud ja Kimi enda kabineti kohal haigutab tühimik pärast seda, kui raketirünnak tabas sõja esimestel nädalatel oblastivalitsuse hoonet.

Kui maja sai märtsis tabamuse ja Kim teatas süngest uudisest sotsiaalmeedias, lisas ta ka, et ainus põhjus, miks ta pole 37 hukkunu hulgas, on see, et ta magas sisse.

Endast jäädvustatud videod, kus ta näiteks ilgub Vene vägede kallal nendelt kätte saadud masinas või itsitab ise Moskva kulul tehtud naljade üle, on Kimist teinud möödunud kuudel kultuskangelase. Kõigest sellest kumab läbi 41-aastase poliitiku soov lisada pisut kergust süngesse kriisi.

«Olukorra haldamiseks on eri viisid,» ütleb ta kergelt muiates sel nädalal AFP-le antud usutluses. «See on minu stiil, see ei tähenda, nagu see oleks lihtne.»