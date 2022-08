Erdoğan pakkus Zelenskõile võimalust Putiniga kohtuda ja lubas temaga tuumajaamast rääkida

«Erdoğan ütles Ukrainast naastes, et tuletas Zelenskõile meelde, et on valmis Zelenskõi ja Putini läbirääkimisi vahendama,» teatas kanal.

Venemaa kaitseministeerium on korduvalt väitnud, et Ukraina vägi tulistab Zaporižžja tuumajaama ja selle taristut. Ukraina süüdistab rünnakutes omakorda Venemaad.

Zaporižžja tuumajaam on Euroopa suurim. See on olnud Vene üksuste kontrolli all alates märtsist.