Lahingutest enam valmistab läänele muret Zaporižžja tuumajaama jahutussüsteemide töökindlus

Tuumajaama jahutussüsteem, mis tagab reaktorite töö ohutuse, vajab püsivat elektriühendust, kuid lääne ametnikud pelgavad, et Venemaa võib selle katkestada, kui üritab tuumajaama Ukraina võrgust lahti ühendada, kirjutas The Guardian.

Lääne ametike hinnangul on Zaporižžja tuumajaama ümber käiv lahingutegevus oluliselt vähem riskantne, sest reaktorid on ehitatud vastu pidama küllaltki tugevatele välistele mõjudele. «Nad on ehitatud toime tulema sellega, kui neisse peaks kukkuma tsiviillennuk,» ütles ametnik The Guardianile, lisades, et otsene tuletegevus näiteks suurtükkidest pole praegu mureks.