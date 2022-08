Kuigi kuninga tiitliga ei kaasne täitevvõimu, on suulu monarhidel suur mõju enam kui 11 miljoni suulu üle, kes moodustavad Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) elanikest ligi viiendiku.

Kuningas Zwelithinist jäi maha kuus naist ja vähemalt 28 last, kui ta suri läinud aastal 72-aastaselt suhkruhaigusega seotud terviseprobleemide tõttu. Misuzulu on Zwelithini kolmanda naise Shiyiwe Mantfombi Dlamini vanim poeg. Oma testamendis nimetas lahkunud kuningas just selle abikaasa regendiks.