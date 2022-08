Itaalia meedia hoiatas Venemaa sekkumise eest valimistesse

Lahkuva Itaalia peaministri Mario Draghi valitsus on mõistnud Venemaa sissetungi Ukrainasse hukka ning pakkunud Kiievile sõjalist ja humanitaartoetust.

Tulevastel valimistel ennustatakse edu parempoolsele liidule ning kuigi Giorgia Meloni Itaalia Vennad on solidaarne Ukrainaga, siis Matteo Salvini Liigal ja Silvio Berlusconi Forza Italial on pikalt olnud soojad suhted Venemaa ja Vladimir Putiniga, kirjutas AFP.