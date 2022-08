USA teatas uuest 775 miljoni dollarisest relvasaadetisest Ukrainale

HIMARS süsteemid on aidanud ukrainlastel efektiivselt tabada Vene okupatsiooniväe juhtimiskeskusi ja laskemoonaladusid sügaval rindejoone taga.

Relvastuses on ka täiendavalt soomust läbivaid relvi, nagu TOW raketid ja Javelin süsteemid.

Lisaks on paketis ka Scan Eagle vaatlusdroonid, maapealsete radarisüsteemide hävitamiseks mõeldud raketid HARM (high-speed anti-radiation missiles), aga ka 105-millimeetrised haubitsad koos 36 000 suurtükimürsuga.

«Me soovime tagada Ukrainale pideva laskemoona juurdevoolu selle vajaduste rahuldamiseks ning just seda me selle paketiga teeme,» lausus USA kaitseministeeriumi ametnik ajakirjanikele.

Ametniku sõnul on Ukraina väeüksused kasutanud tõhusalt nüüdseks 19 relvastuspaketti, mida Ühendriigid on Kiievile andnud alates 24. veebruarist, mil Moskva tungis oma väega sisse Ukrainasse ja alustas täiemahulist sõjategevust.

«Te näete täielikku ja totaalset progressi puudumist venelastelt lahinguväljal,» ütles ajakirjanikega suhelnud ja nimetuks jääda soovinud ametnik. «Te näete, et venelased maksavad jätkuvalt kõrget hinda ukrainlaste rünnakutes, eriti HIMARS süsteemi kasutamisel.»

Ametnik möönis, et ukrainlastel ei ole olnud võimalik tagasi võita märkimisväärset territooriumi piki rindejooni riigi ida- ja lõunaosas.

Ent uus relvasaadetis aitab neil oma positsioone tugevdada, ütles ta, märkides, et on «äärmiselt oluline säilitada edusamme, mida me oleme näinud ukrainlastel lahinguväljal».