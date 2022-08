Pence'i sõnul ei võtnud ta ametist lahkudes kaasa salajasi dokumente

Pence ütles seda usutluses uudisteagentuurile The Associated Press Iowa osariigis poolteist nädalat pärast seda, kui Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) oli konfiskeerinud läbiotsimise käigus salajasi ja ka kõige kõrgema salastatuse tasemega dokumente ekspresident Donald Trumpi Florida osariigis Mar-a-Lagos asuvast häärberist.

Otsesele küsimusele, kas ta jättis enda kätte mingeidki salajast teavet sisaldavaid dokumente, vastas Pence: «Ei, minu teada mitte.»

FBI agendid korraldasid 8. augustil Trumpi kodus läbiotsimise, mille käigus viidi minema rida salajasi dokumente. Seejärel algatas FBI juurdluse, mis uurib, kas Trump rikkus kolme föderaalseadust.

Trump väitis, et konfiskeeritud dokumendid ei olnud enam salajased ning et ta oleks need koheselt tagasi andnud, kui vaid justiitsministeerium oleks talt seda palunud.

Kuigi Pence ütles, et tema ja tema meeskond täitsid seadust, mis kohustab salajaste materjalide üleandmise rahvusarhiivi, tõusetus endise asepresidendi ütlustega võimalus, et juurdlus on poliitiliselt motiveeritud. Pence kutsus peaprokuröri Merrick Garlandit avaldama rohkem üksikasju selle kohta, mis ajendas võime läbiotsimist korraldama.

«Muret, mida miljonid ameeriklased tundsid, saab vaid hajutada päevavalgusega,» ütles Pence. «Ma tean, et see ei ole juurdluse puhul tavapärane. Ent see siin on pretsedenditu samm justiitsministeeriumilt ning ma leian, et see nõuab ka pretsedenditut läbipaistvust.»

Pence viibis reedel Iowa osariigis, mis korraldab 2024. aastal esimese vabariiklaste presidendikandidaadi eelvalimised.