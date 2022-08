«Need on kõik alla lastud relvad. Midagi märkimisväärset me kahjuks ei tabanud eile ega täna,» ütles ta usutluses Vene ajakirjanikule Mark Feiginile.

Arestovõtši sõnul on see loogiline – pärast esimesi õnnestumisi algab mürsu ja soomuse vastasseis. Samuti märkis ta, et Ukraina relvajõud võivad enda arvele kirjutada tõsise operatiivedu – vaenlane on alustanud oma lennukite viimist Krimmist Vene Föderatsiooni mandriossa.