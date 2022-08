Venemaal hukkus autoplahvatuses tõenäoliselt Putini ideoloogi Aleksandr Dugini tütar

Unian kirjutab, et Vene propagandistide sõnul pidanuks autos olema ka Putini konsultant Dugin ise, kuid ta istus viimasel hetkel teise sõidukisse.

Unian lisab, et tütar jagas ise vaateid, propageerides «vene maailma» ehk Russki Miri ideoloogiat ja õigustades sõda Ukraina vastu.

1992. aastal sündinud Dugina on kantud seoses Ukraina sündmustega Ühendkuningriigi sanktsiooninimekirja.

Dugin on olnud Euraasia Partei ja Venemaa Natsionaalbolševistliku Partei asutaja ja liider. Ta on öelnud intervjuus Postimehele, et Balti riikidel ei ole põhjust muretseda Vene ohu pärast, kuna Venemaal pole ideed revanšiks Baltimaades.