Peruu 2005. aasta ülestõusu juht pääses ennetähtaegselt vanglast

Ekspresidendi Ollanta Humala vend ja erusõjaväelane juhib Peruu rahvuslikku liikumist Ethnocaceris, mille eesmärk on viia riigi põlisrahvad võimule.

Oma ekstsentrilisusele tõttu on 59-aastane Humala olnud pikka aega meedia kõrgendatud tähelepanu all.

Tema advokaat Carmen Huidobro vihjas Humala poliitikasse naasmisele, öeldes: «Võimalik, et (Antauro) jätkab poliitilist elu, on tõenäoline, et ta kandideerib mõnele ametikohale.»